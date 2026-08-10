AK Parti Siirt'te 25. yıl dönümünü mevlit programıyla kutladı
AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Siirt'te Ensar Camisi'nde düzenlenen mevlit programında Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler ve vefat eden parti mensupları için dua edildi. Vatandaşlara ikramlarda bulunulan programa il başkanı ve teşkilat üyeleri katıldı.
Siirt'te AK Partinin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.
AK Parti İl Başkanlığınca Ensar Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.
Programda hayatını kaybetmiş parti mensupları ve şehitler için dua edildi.
Etkinliğin sonunda vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Programa, AK Parti İl Başkanı Abdulhekim Gider, Merkez İlçe Başkanı Hikmet Ekin, Gençlik Kolları Başkanı Murat Gül, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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