Siirt'te anız yangınında hasar tespiti yapıldı - Son Dakika
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Siirt'te anız yangınında hasar tespiti yapıldı

Siirt\'te anız yangınında hasar tespiti yapıldı

Siirt'te çıkan anız yangınında hasar tespiti yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yangından etkilenen ekili alan ve fıstık bahçelerini inceledi. Hasat sonuna kadar arazi denetimleri devam edecek. Yangından etkilenen alanlarda hasadın tamamlandığı, sadece 15 dönümlük mercimek alanının yandığı belirlendi. Rüzgarın etkisiyle tamamen yanan fıstık ağaçlarının sayısı 100 civarında. Maddi hasarın az olduğu bildirildi.

24.06.2024 16:45
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Siirt'te anız yangını çıkan alanlarda hasar tespiti yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Müdürlüğü teknik elemanları ve jandarma personelinden oluşan hasar tespit ekiplerinin, anız yangınından etkilenen ekili alan ve fıstık bahçelerini incelediği belirtildi.

???????Hasat sonuna kadar kontrol amaçlı arazi denetimlerinin devam edeceği ifade edilen açıklamada, anızdan etkilenen alanların tamamında hasadın tamamlanıp ürünün kaldırıldığı, sadece hasadı yapılmayan 15 dönümlük mercimek alanının yandığının belirlendiği bildirildi.

Rüzgarın etkisiyle tamamen yanan 5 ila 7 yaş arası fıstık ağaçlarının sayısının 100 civarında olduğu aktarılan açıklamada, anız alanı büyük olmasına karşılık ürün kaldırıldığı için maddi hasarın az olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Siirt, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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