Siirt'te Apartman Çatısından Kopan Parçalar Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Siirt'te Apartman Çatısından Kopan Parçalar Kontrol Altına Alındı

Siirt\'te Apartman Çatısından Kopan Parçalar Kontrol Altına Alındı

Siirt'te Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Özcanlı Apartmanı'nın çatısından kopan sıva ve mozaik süsleme parçaları, esnaf ve apartman sakinleri tarafından kontrollü bir şekilde düşürüldü. Apartmanda meydana gelen tehlikenin önüne geçmek amacıyla yapılan müdahale kameralara yansıdı.

10.02.2025 13:47  Güncelleme: 13:51
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SİİRT'te, esnaf ve apartman sakinleri, 7 katlı binanın çatısından kopan sıva ve mozaik süsleme parçalarını çatıya çıkarak kontrollü şekilde düşürdü.

Bahçelievler Mahallesi Lütfü Yavuz Caddesi üzerinde bulunan Özcanlı Apartmanı'nın çatı katındaki sıva ve mozaik parçaları kaldırıma düştü. Alt katta bulunan esnaf, apartman sakinlerine haber verdi. Olay yerini plastik kasalarla kapatan esnaf ve apartman sakinleri, kendi imkanları ile kopmak üzere olan diğer sıva ve mozaik parçalarını kontrollü bir şekilde düşürdü.

Apartmanın alt katında bulunan işletme sahibi Sadık Aktaş, binanın farklı noktalarındaki mozaiklerin de şişerek tehlike saçmaya devam ettiğini ifade ederek, "Binanın mozaikleri yağmurdan şişmiş ve tehlike saçıyor. Parça parça düşmeye başladı. Kalanları kontrollü şekilde düşürmek zorunda kaldıkö dedi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: DHA

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