Siirt\'te Apartman Çatısından Kopan Parçalar Kontrol Altına Alındı

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SİİRT'te, esnaf ve apartman sakinleri, 7 katlı binanın çatısından kopan sıva ve mozaik süsleme parçalarını çatıya çıkarak kontrollü şekilde düşürdü.

Bahçelievler Mahallesi Lütfü Yavuz Caddesi üzerinde bulunan Özcanlı Apartmanı'nın çatı katındaki sıva ve mozaik parçaları kaldırıma düştü. Alt katta bulunan esnaf, apartman sakinlerine haber verdi. Olay yerini plastik kasalarla kapatan esnaf ve apartman sakinleri, kendi imkanları ile kopmak üzere olan diğer sıva ve mozaik parçalarını kontrollü bir şekilde düşürdü.

Apartmanın alt katında bulunan işletme sahibi Sadık Aktaş, binanın farklı noktalarındaki mozaiklerin de şişerek tehlike saçmaya devam ettiğini ifade ederek, "Binanın mozaikleri yağmurdan şişmiş ve tehlike saçıyor. Parça parça düşmeye başladı. Kalanları kontrollü şekilde düşürmek zorunda kaldıkö dedi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,