Siirt'te Aranan 8 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Siirt'te Aranan 8 Kişi Yakalandı

Siirt'te çeşitli suçlardan aranan 8 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi.

15.08.2024 17:50
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Siirt'te, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 8 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ve Asayiş Şube ekipleri, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.???????

Son 2 günde yapılan çalışmalarda, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ö, "hırsızlık" suçundan hakkında 17 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. ve 1 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G, "uyuşturucu" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.K, "silah bulundurmak" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.İ, "hakaret" suçundan aranan E.B, "dolandırıcılık" suçundan aranan M.D. ve "hırsızlık" suçundan aranan E.K. yakalandı.

Hükümlü ve şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA

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