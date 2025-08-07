Siirt\'te Arazi Anlaşmazlığı, 1 Ölü 1 Yaralı

Siirt'in Eruh ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Gelenkardeş köyünde, aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Açılan ateş sonucu A.S. olay yerinde hayatını kaybetti, M.S. ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölge 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı???????.
