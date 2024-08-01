Siirt'te Bir Kadın Eski Eşi Tarafından Tülbentle Boğularak Öldürüldü - Son Dakika
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Siirt'te Bir Kadın Eski Eşi Tarafından Tülbentle Boğularak Öldürüldü

Siirt'te yaşanan olayda, İ.K isimli şahıs eski eşi Saliha K'nin evine giderek tartışma çıkardı ve ardından tülbentle Saliha K'yi boğarak öldürdü. Olayın ardından kaçan İ.K, intihara teşebbüs etti ancak yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İ.K, tedavisinin ardından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

01.08.2024 21:37
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Siirt'te bir kadın eski eşi tarafından tülbentle boğularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, İ.K, dün saat 22.00 sıralarında Ülkü Mahallesi 711. Sokak'ta oturan eski eşi Saliha K'nin evine gitti.

İ.K, tartıştığı Saliha K'yi tülbentle boğdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Saliha K, kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan İ.K, Botan Vadisi Deliklitaş mevkisinde intihara teşebbüs etti.

Yaralanan ve hastaneye kaldırılan İ.K, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Siirt, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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