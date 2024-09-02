Siirt'te Tarımda Yeni Destekleme Uygulamaları Duyuruldu - Son Dakika
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Siirt'te Tarımda Yeni Destekleme Uygulamaları Duyuruldu

Siirt'te İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere 2025-2027 yılları arasında bitkisel üretim desteklerinin artırılacağını açıkladı. Buğday ve arpa için mazot gübre desteği 634 liraya, mercimek desteği ise 488 liraya çıkarıldı. Üretim döneminden önce belirlenen destek, stratejik ürünleri kapsayacak ve her yıl güncellenecek. Üreticilere çeşitli destekler sunularak tarımsal üretim planlaması hedefleniyor.

02.09.2024 16:16
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Siirt'te bitkisel üretimde yeni destekleme uygulamalarına ilişkin açıklama yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarımda yeni destekleme modeli ile Siirt'te Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere destekler sağlanacak.

Buğday ve arpada 185 lira olan mazot gübre desteğinin 2025 yılında planlı üretim desteği kapsamında 634 liraya, 158 lira olan mercimek desteği de 488 liraya çıkarıldı.

Siirt'te üreticilerin tarımsal desteklemelerden yeterince faydalanabilmesi için tarım teşkilatı olarak alan ve bilgilendirme çalışmalarını yürütülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, 2025-2027 yıllarını kapsayan bitkisel üretime yönelik desteklemelerle hayvancılık, su ürünleri ve bitkisel ürünlerde üretim planlamasının en önemli ayağının uygulamaya alındığını belirtti.

İlk defa bitkisel üretim destekleri üretim döneminden önce 3 yılı kapsayacak şeklinde açıklandığını dile getiren Demirhan, "Bitkisel üretim yapan ÇKS'ye kayıtlı tüm üreticiler destek alacak. Üretim planlaması kapsamındaki stratejik ürünlere ilave destek verilecek. Su kısıtı olan havzalarda münavebeye uygun üretime ilave destek sağlanacak. Kamu kuruluşları tarafından ıslah edilen milli tohumla üretim yapan ilave destek alacak. Destek tutarları girdi maliyetlerindeki değişikliklere göre her yıl güncellenecek." dedi.

2025 üretim yılı için destek katsayı değerinin dekara 244 lira olarak belirlendiğini belirten Demirhan, şunları kaydetti:

"Temel destek ile tüm ürünler için mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'i karşılanacaktır. Arpa, buğday üreten çiftçilerin dekara 317 lira, ayçiçeği, fındık, soya, kuru fasulye, çay üreten çiftçilerimiz dekara 366 lira, pamuk ve çeltik üreten çiftçilerimiz dekara 549 lira temel destek alacak. Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu tarafından arpa, aspir, ayçiçeği (yağlık), buğday, kolza (kanola), fasulye (kuru), mercimek, mısır (dane), nohut, pamuk (kütlü), patates, soğan (kuru), soya ve yem bitkileri planlama kapsamına alınmıştır. Planlama kapsamındaki ürünleri havzasında üreten çiftçilere temel desteğe ilave destek ödemesi yapılacaktır. Bu üreticilerimizin mazot maliyetinin yüzde 100'ü ve gübre maliyetinin yüzde 50'si karşılanacaktır. Lisanlı depolarda muhafaza edilen ürünler için kira desteği Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kira ücret tarifesinin yüzde 75'i olarak ödenecektir."

Kaynak: AA

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