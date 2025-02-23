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Siirt'te buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları devam ediyor

SİİRT - Siirt'te etkisini gösteren kar yağışı sonrası kent genelinde buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Siirt il genelini etkisi altına alan kar yağışı sonrası Siirt 94. Şube Şefliği ve Siirt Belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı. Yetkililer, vatandaşların buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları, trafiğe çıkacak sürücülerin ise araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları gerektiğini bildirildi.