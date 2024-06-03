Siirt'te Cadde Ortasında 1,5 Metre Uzunluğunda Yılan Görüntülendi - Son Dakika
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Siirt'te Cadde Ortasında 1,5 Metre Uzunluğunda Yılan Görüntülendi

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Siirt'te merkez Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi'nde yaşayan Abdullah Apuhan, evinin önünde cep telefonu kamerasıyla yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı görüntüledi. Yılan, bir süre caddede dolaştıktan sonra molozların altına girerek kayboldu.

03.06.2024 14:39
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SİİRT'te cadde ortasında yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Merkez Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi 1512'nci Sokakta yaşayan Abdullah Apuhan, evinin önünde yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yılan, bir süre caddede dolaştıktan sonra molozların altına girerek gözden kayboldu.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Siirt\'te Cadde Ortasında 1,5 Metre Uzunluğunda Yılan Görüntülendi
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Siirt'te Cadde Ortasında 1,5 Metre Uzunluğunda Yılan Görüntülendi - Son Dakika
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