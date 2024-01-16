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Siirt'te çaya düşen otomobilin sürücüsü vinç yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika
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Siirt'te çaya düşen otomobilin sürücüsü vinç yardımıyla kurtarıldı

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Çaykaya köyü mevkisinde çaya düşen otomobilin sürücüsü, vinç yardımıyla kurtarıldı. H.O'nun (34) idaresindeki otomobil, Bitlis Çayı'na düştü. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD personeli tarafından vinç yardımıyla kurtarılan sürücü, hafif yaralı olarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Siirt\'te çaya düşen otomobilin sürücüsü vinç yardımıyla kurtarıldı
16.01.2024 - 23:33,
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Siirt'in Baykan ilçesinde çaya düşen otomobilin sürücüsü, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

H.O'nun (34) idaresindeki 06 DTC 980 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Çaykaya köyü mevkisinde Bitlis Çayı'na düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aracıyla çayda mahsur kalan H.O, AFAD personelince vinç yardımıyla kurtarıldı.

Hafif yaralanan sürücü, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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