Siirt'te Çocuk Av Tüfeğiyle Oynarken Vefat Etti - Son Dakika
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Siirt'te Çocuk Av Tüfeğiyle Oynarken Vefat Etti

Siirt\'te Çocuk Av Tüfeğiyle Oynarken Vefat Etti

8 yaşındaki Tayyar Aygün, av tüfeğiyle oynarken kazayla vurularak hayatını kaybetti.

21.09.2024 16:08
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SİİRT'in Pervari ilçesinde oynadığı av tüfeğinin ateş almasıyla yaralanan Tayyar Aygün (8), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Pervari ilçesine bağlı Çobanören köyünde meydana geldi. Tayyar Aygün, iddiaya göre evde yalnız olduğu sırada av tüfeğiyle oyun oynarken tetiğe dokundu. Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar Tayyar'ın vücuduna isabet etti. Kısa süre sonra eve gelen yakınları, çocuklarını kanlar içerisinde hareketsiz görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Tayyar'ın hayatını kaybettiği belirlendi ve cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Siirt'te Çocuk Av Tüfeğiyle Oynarken Vefat Etti - Son Dakika

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