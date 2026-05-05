Siirt'te Deprem Araştırması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siirt'te Deprem Araştırması

Siirt\'te Deprem Araştırması
05.05.2026 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Hasan Sözbilir liderliğinde, Şirvan-Pervari Fay Hattı'nın deprem potansiyeli inceleniyor.

Siirt'te, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir başkanlığında akademisyenlerce yürütülen bilimsel çalışma ile Şirvan-Pervari Fay Hattı'nın deprem üretme potansiyeli belirleniyor.

İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliğince desteklenen, AFAD ve Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi" TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) koordinatörlüğünde 14 üniversiteden 100'ün üzerinde araştırmacının katılımıyla yürütülüyor.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir yürütücülüğünde, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Volkan Karabacak, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Jeofizik Mühendisliği Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi Özkan Cevdet Özdağ ile doktora öğrencisi Büşra Yerli'nin yer aldığı 6 kişiden oluşan araştırma ekibi incelemelerde bulunmak üzere Siirt'e geldi.

Araştırma ekibi, Şirvan-Pervari Fay Hattı'nda çalışma başlattı. Bu kapsamda, Şirvan ilçesinin İncekaya köyü mevkisinde kazılan 20 metre uzunluğunda 3 metre derinliğindeki hendekte inceleme yapılıyor.

Prof. Dr. Sözbilir, AA muhabirine, Siirt'te yürütülen çalışmalar kapsamında kazdıkları hendeklerle bölgedeki deprem tehlikesini ortaya koymayı amaçladıklarını söyledi.

Fayın gelecekte bölge oluşturabileceği riskleri değerlendirmek amacıyla böyle bir çalışma yürüttüklerini belirten Sözbilir, şöyle devam etti:

"Fayımız 100 kilometreye ulaşacak uzunlukta. Kendi içinde değişik fay segmentleri içeriyor. Şu anda fay kollarından biri üzerindeyiz. Şirvan Fayı'nın kollarından yine İncekaya köyü üzerindeki parçasında yer alıyoruz. Şu anda açtığımız hendekte de geçmişte yüzeye kadar gelerek yıkıcı deprem ürettiğini gözlemlemiş olduk. Geçmişte oluşan depremlerin zamanlarını bulmak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Eğer hareket ederse 7 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeli olan bir fay. Deprem üretmesi durumunda özellikle Siirt, Şirvan, Şırnak, Pervari gibi kesimlerde de önemli ölçekte yıkıma neden olabilir."

Sözbilir, söz konusu fayın deprem üretme potansiyelini ve son depremin üzerinden ne kadar sürenin geçtiğini bilmek istediklerini anlatarak, "Ona göre de bölgedeki yerleşim alanlarını depreme karşı dirençli hale getirmek için daha hızlı çalışmamız gerektiğini anlayacağız. Bu projeden çıkacak sonuçlara göre bizim hem Siirt olarak hem Şırnak taraflarındaki bölgeler olarak depreme hazırlık anlamında çalışmalara öncelik vermemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

AKÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özkaymak da çalışmanın 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından başlatılan geniş kapsamlı bir proje olduğunu belirtti.

Fayın, depremi tekrarlama periyodunu ve en son ne zaman kırıldığını belirlemeye çalıştıklarını ifade eden Özkaymak, şunları kaydetti:

"Amacımız, böylelikle bu depremin gelecekte nasıl davranacağına, nasıl, ne zaman ve ne büyüklükte deprem üretebileceğine yönelik veriler toplamak. Bu bölgede açtığımız hendek dışında yine bu segmentin çok kollu farklı kolları üzerinde geometri üzerinde farklı bölgelerde hendekler de açacağız. Tarihlendirme çalışmalarından sonra da zaten sonuçlarımız belli olacak. Bunları da yine kamuoyuyla paylaşacağız. Burada uzun yıllardır devam eden kıta birleşmesi ve bunun sonucu olarak meydana gelen sıkışmayla ilişkili olarak oluşan çok sayıda kollar var ve aktif bir kuşak olduğunu biliyoruz."

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te Deprem Araştırması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu
Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 22:54:32. #7.13#
SON DAKİKA: Siirt'te Deprem Araştırması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.