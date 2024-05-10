Siirt'te durdurulan tırda 17 düzensiz göçmen ve 7 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Siirt'te durdurulan tırda 17 düzensiz göçmen ve 7 kilo metamfetamin ele geçirildi

Siirt\'te durdurulan tırda 17 düzensiz göçmen ve 7 kilo metamfetamin ele geçirildi

Siirt'in Baykan ilçesinde yapılan bir uygulama noktasında durdurulan İran plakalı bir tırda, 17 düzensiz göçmen ve 7 kilo 330 gram metamfetamin ele geçirildi. İran uyruklu bir kişi gözaltına alınırken, diğer yabancı uyruklular sınır dışı edilmek üzere Van Geri Gönderme Merkezine gönderildi. Gözaltına alınan kişi ise tutuklandı.

10.05.2024 09:35  Güncelleme: 09:37
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Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan tırda 17 düzensiz göçmen yakalandı, 7 kilo 330 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, Baykan'daki uygulama noktasında şüphe üzerine İran plakalı tırı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 17 düzensiz göçmen yakalandı, 7 kilo 330 gram metamfetamin bulundu.

İran uyruklu H.C. gözaltına alındı, diğer yabancı uyruklular ise İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Van Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

H.C, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Siirt'te durdurulan tırda 17 düzensiz göçmen ve 7 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

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