Siirt\'te Emeklilere Yüzde 25 İndirim Protokolü İmzalandı

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Siirt Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü ile kentteki özel hastaneler arasında, emeklilere yönelik yüzde 25 indirim protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 2024 "Emekliler Yılı" kapsamında özel hastanelerde tüm branşlarda indirim yapıldığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını emekliler yılı ilan etmesiyle emeklilerin daha rahat bir yaşam sürdürebilmeleri için pek çok ilde birçok firma ile indirim protokolleri imzalandığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda Siirt'te de özel hastanelerle süresiz olarak yüzde 25 indirim protokolü imzalandığı bildirildi.