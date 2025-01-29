Siirt'te Eylem ve Etkinlikler 10 Gün Süreyle Yasaklandı - Son Dakika
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Siirt'te Eylem ve Etkinlikler 10 Gün Süreyle Yasaklandı

Siirt Valiliği, DEM Partili Siirt Belediye Eş Başkanı Sofya Alağaş'ın görevden alınarak yerine kayyum atanmasının ardından, kenti kapsayan her türlü eylem ve etkinliğin 10 gün boyunca yasaklandığını açıkladı. Yasak, 29 Ocak – 7 Şubat tarihleri arasında uygulanacak.

29.01.2025 09:55  Güncelleme: 11:00
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(SİİRT) - Siirt Valiliği, DEM Partili Siirt Belediye Eş Başkanı Sofya Alağaş'ın görevden alınarak yerine kayyum atanmasının ardından kent genelinde eylem ve etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın yerine Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini duyurdu.

Belediyeye kayyum atanmasının ardından Siirt Valiliği, kent genelinde eylem ve etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, yasağın uygulanacağı 29 Ocak – 7 Şubat tarihleri arasında eylem amaçlı kente gelenlerin girişlerinin yasaklandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, genel sağlığın korunması ve meydana gelebilecek muhtemel toplumsal hareketliliğin önlenmesi amacıyla; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşler Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. Maddesi hükümleri gereğince Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumlarının gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri hariç olmak üzere; her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçları ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri - balon uçurtmak, drone, paramotor vb. her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere; el ilanı, sticker, broşür vb. dağıtılması, afiş ve pankart asılması vb. etkinliklerin ayrıca kanunsuz bir şekilde yapılması planlanan her türlü eylem ve etkinliğe katılmak üzere toplu veya münferit bir şekilde ilimize gelecek olan araç ve şahısların il sınırlarına girişlerinin; kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğini, kişi dokunulmazlığını, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesi ile açık alanlarda yukarıda anlatılan konular çerçevesinde yapılabilecek her türlü eylemin il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde (İl Mülki sınırları içerisinde), 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C Maddeleri gereğince; 29.01.2025 günü saat 00.00'den 07.02.2025 günü saat 23.59'a kadar 10 gün süreyle yasaklanmıştır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Siirt'te Eylem ve Etkinlikler 10 Gün Süreyle Yasaklandı - Son Dakika

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