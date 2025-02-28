Siirt\'te Fahiş Fiyat Denetimleri

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Siirt'te ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetim yapıldı.

İl Ticaret Müdürlüğü ve Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentteki marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, ürünlerde son kullanma tarihlerinin yanı sıra fiyatları tek tek not aldı, marketlerde raf fiyatlarını kasa fiyatıyla karşılaştırdı.

Denetimlerde bir işletmeye rafta fiyat etiketi olmayan üründen dolayı ceza kesildi.

Siirt Ticaret İl Müdürü Ramazan Bozkurt, denetimlerinin ramazan boyunca devam edeceği ve vatandaşların karşılaşabileceği fiyat ve etiket uyuşmazlıklarını ALO 175 tüketici hattına bildirmelerini istedi.