Siirt\'te Fıstık Bahçesinde Yangın

Siirt'te fıstık bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Siirt-Eruh yolunun Deliklitaş mevkisinde fıstık bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 2 dönüm alanda bulunan fıstık ağacı ve üzüm asması zarar gördü.
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