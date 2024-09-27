Siirt'te Fıstık Hasadıyla Yüzler Gülüyor - Son Dakika
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Siirt'te Fıstık Hasadıyla Yüzler Gülüyor

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Siirt'te fıstık hasadı verimli geçiyor, çiftçiler yüksek verimden memnun.

27.09.2024 11:30
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Siirt'te fıstık hasadı: Verim çiftçinin yüzünü güldürdü

SİİRT - Siirt'tin önemli geçim kaynaklarından olan fıstık hasadı devam ediyor. Bu yılki hasadın verimli geçmesi, çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan Siirt fıstığında bu yıl verimin yüksek olması, üreticiyi memnun etti. Çiftçiler, bu yıl fıstık ağaçlarından yüksek verim aldıklarını belirtirken, hasat sezonunun yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade etti.

Bu yılki verimin yüksek olduğunu kaydeden çiftçi Selahattin Kayran, "Bu senenin hasadına başladık. Hayırlı uğurlu olsun. Fıstık hasadımız, beklediğimizin biraz üstünde gidiyor. İnşallah fiyatlar da iyi gider. Fiyat tam oturmamış ama inşallah düzelir. Fıstık ağaçlarımız 14 yaşında. Yani yaklaşık 10 yaşından sonra bu fıstıktan verim alabiliyoruz. Şu an tam verim zamanıdır. İnşallah iyi gider, bizim gibi emeği olan bütün çiftçilerimize bereketli yıllar diliyorum. İnşallah kimse zarar etmez, iyi bir ürün alırlar" dedi.

Siirt\'te Fıstık Hasadıyla Yüzler Gülüyor
Kaynak: İHA

Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Tarım, Yaşam, Siirt, Son Dakika

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