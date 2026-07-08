Siirt\'te genç çayda mahsur kaldı

Siirt'te su seviyesinin aniden yükselmesiyle çayda mahsur kalan genç ekskavatör yardımıyla kurtarıldı.
Kezer Çayı Florya mevkisinde bulunan Muhammed E. (18), baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesinin hızla yükselmesi üzerine suda mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, bölgedeki bir kum ocağına ait ekskavatörle ulaştığı Muhammed E, kıyıya çıkarıldı.
Muhammed E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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