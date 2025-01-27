Siirt'te Gösteri Yürüyüşü Güzergahları Açıklandı - Son Dakika
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Siirt'te Gösteri Yürüyüşü Güzergahları Açıklandı

Siirt Valiliği, 2025 yılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri için güzergah alanlarını güncelledi.

27.01.2025 17:16
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Siirt Valiliği, 2025 yılı toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde kullanılacak güzergah alanlarını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince kentte toplanma yeri, yürüyüş güzergahı, toplantı alanı, dağılma güzergahları, pankart ve afiş asılacak yerlere dair usul ve esasların güncellendiği belirtildi.

???????Bu planların ilan edildikten 15 gün sonra yürürlüğe gireceği bildirilen açıklamada, bu planın yürürlüğe girmesi ile bir önceki toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergah planı yürürlükten kaldırılacağı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nevruz için toplanma alanı Doğan Mahallesi Mithat Öktüren Caddesi ile Lütfi Kayra Caddesinin kesiştiği nokta, yürüyüş güzergahı ise toplanma alanından Lütfi Kayra Caddesini takiben Abdurrahman Kavak Caddesi üzerinde bulunan toplantı alanına kadar olan yaklaşık 450 metre. Toplantı alanı Abdurrahman Kavak ile Süreyya Öner caddeleri ve 1312 ile 1301 sokakların arasındaki boş alan. Dağılma güzergahı Abdurrahman Kavak, Süreyya Öner ve Lütfi Kayra Caddeleri ile bu caddelere bağlı ara sokaklar. Pankart ve afiş asılacak yerler ise 1 No'lu alanın Abdurrahman Kavak Caddesi üzerindeki giriş kısmı pankart, afişler için ise şehrin muhtelif yerlerinde bulunan belediyeye ait billboardlar. Cumhuriyet meydanı için toplanma alanı, Mithat Öktüren Caddesi ile Lütfi Kayra Caddesinin kesiştiği nokta. Yürüyüş güzergahı toplanma alanından Mithat Öktüren Caddesini takiben Cumhuriyet Meydanına kadar olan güzergah. Toplantı alanı Cumhuriyet Meydanı, dağılma güzergahı Şeyh El Hazin Bulvarı, Mithat Öktüren ve Cumhuriyet Caddeleri ile bu caddelere bağlı ara sokaklar. Pankart ve afiş asılacak yerler ise Şeyh El Hazin Caddesi. Güres Caddesi Kavşağına ve refüjde bulunan aydınlatma direklerine, pankart ve afişler için ise şehrin muhtelif yerlerinde bulunan belediyeye ait billboardlar. Siirt Atatürk Stadyumu için toplanma alanı Şeyh Ebul Vefa Caddesi ile Hükümet Caddesinin kesiştiği nokta. Toplantı Alanı Atatürk Stadyumu, dağılma güzergahı Hükümet Caddesi Cumhuriyet Meydanı yönü, Ekrem Bilek Caddesi, Cemil Ertekin Caddesi ve Hami Efendi Caddesi ile bu caddelere bağlı ara sokaklar. Pankart ve afiş asılacak yerler ise Şeyh El Hazin Caddesi, Güres Caddesi Kavşağına, refüjde bulunan aydınlatma direklerine, pankart ve afişler için ise şehrin muhtelif yerlerinde bulunan belediyeye ait billboardlar. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı için toplanma alanı ise 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve eski Valilik binası önü. Toplantı alanı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve eski Valilik binası önü. Dağılma güzergahı Lise Caddesi, Hükümet Caddesi, Bankalar Caddesi ve Gaffar Okan Caddesi. Pankart ve afiş asılacak yerler Şeyh El Hazin Caddesi. Güres Caddesi Kavşağına ve refüjde bulunan aydınlatma direklerine, pankart ve afişler için ise şehrin muhtelif yerlerinde bulunan belediyeye ait billboardlar."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Siirt'te Gösteri Yürüyüşü Güzergahları Açıklandı - Son Dakika

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