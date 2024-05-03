Siirt'te hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Siirt'te hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt\'te hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A, polis ekipleri tarafından yakalandı. Ahlat İlamat ve İnfaz Bürosunca 'hırsızlık' suçundan 16 yıl 1 ay 14 gün hapis cezası bulunan hükümlü, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.

03.05.2024 11:03
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Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Ahlat İlamat ve İnfaz Bürosunca "hırsızlık" suçundan hakkında 16 yıl 1 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A'nın kentte olduğu bilgini aldı.

Hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İşlemlerinin ardından hükümlü cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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