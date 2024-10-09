Siirt\'te Havaya Rastgele Ateş Açan Şahıs Yakalandı

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SİİRT'te araç trafiğine kapalı caddede havaya rastgele ateş açan ve akli dengesinin bozuk olduğu öne sürülen Salih A., çevredekilerin tepkisi üzerine kaçarak sığındığı bir iş yerinde yakalandı.

Olay, 16.30 sıralarında Güres Caddesi'nde meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Salih A., yanında getirdiği tabancayla havaya ateş açtı. Çevredekilerin tepki gösterdiği Salih A., kaçarak bir iş yerine sığındı. İhbarla olay yerine giden polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Salih A., İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Salih A.'nın emniyetteki işlemleri devam ederken, olay sırasında caddede bulunan Zeki Talat, "Allah korusun, biri ölseydi ne olacaktı? Deli raporu var diye serbest mi bırakılacak? Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz" dedi.

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