Siirt\'te Hayvancılık Projesi Hayata Geçti

Siirt'te Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında hazırlanan "Üzümcüoğlu Hayvancılık Projesi" hibe sözleşmesi imzalandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt'te tarım ve hayvancılık sektörüne önemli katkı sağlayacak ve toplam 8 milyon 620 bin 572 lira tutarındaki proje, çatı üzerine güneş enerji sistemi (GES) kurulumu ve süt çiftliği için modern makine ve ekipman teminini kapsıyor.

Projenin imza töreni İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi ile işletme adına yetkili Veysi Erkan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. ???????

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanverdi, projenin bölgedeki hayvancılık faaliyetlerini daha verimli, sürdürülebilir ve çevre dostu bir yapıya kavuşturacağını belirterek, "Proje, güneş enerjisi ve modern ekipmanlarla hem enerji verimliliğini artıracak hem de üretim kapasitesini güçlendirecek." dedi.