Siirt'te helikopter kazasında şehit olan 17 asker anıldı - Son Dakika
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Siirt'te helikopter kazasında şehit olan 17 asker anıldı

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Siirt\'te helikopter kazasında şehit olan 17 asker anıldı
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Siirt'in Pervari ilçesinde 10 Kasım 2012'de meydana gelen helikopter kazasında??????? şehit olan 17 asker için anma programı düzenlendi.

Siirt'in Pervari ilçesinde 10 Kasım 2012'de meydana gelen helikopter kazasında??????? şehit olan 17 asker için anma programı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, operasyona giden askerleri taşıyan helikopterin kayalıklara çarpması sonucu şehit olan askerler için İl Jandarma Komutanlığı'ndaki Dadaşlar Şehitler Anıtı önünde tören yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi, anıta karanfil bırakıldı.

Vali Kemal Kızılkaya, helikopter kazasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Şehitlik Camisi'nde de şehit askerler için mevlit okutuldu.

Anma programına, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ceylan Yaman, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, AK Parti Siirt İl Başkanı Abdulhekim Gider, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Özgür Çalapkulu, askeri erkan, kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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