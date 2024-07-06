Siirt'te Hint keneviri operasyonu: 197 kök ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Siirt'in Kurtalan ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 197 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Uyuşturucu elde ettikleri tespit edilen kişilere yönelik Gökdoğan köyünde gerçekleştirilen operasyonda, S.A. ve A.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 197 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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