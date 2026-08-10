Siirt'te İHA Yarışması Başlıyor - Son Dakika
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Siirt'te İHA Yarışması Başlıyor

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Valilik, TEKNOFEST kapsamında Siirt'te Savaşan İHA Yarışması için katılım çağrısında bulundu.

Siirt Valiliği, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Siirt'te düzenlenecek Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'na katılım çağrısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, gençler ve teknoloji tutkunlarının yanı sıra tüm vatandaşların 18 Ağustos-3 Eylül'de Siirt Havalimanı'nda gerçekleştirilecek büyük teknoloji buluşmasına katılmaları istendi.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek yarışma, Siirt'in teknoloji, havacılık ve inovasyon alanındaki önemli organizasyonlarından biri olacak.

Binlerce yarışmacı ve ziyaretçinin katılımının beklendiği organizasyonun Siirt'in ulusal ve uluslararası tanıtımına, sosyal ve ekonomik hayatına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Organizasyonun aynı zamanda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine yönelik farkındalığın artırılmasına ve gençlere ilham verilmesine katkı sunması hedefleniyor.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Teknofest, Havacılık, Teknoloji, Etkinlik, Güncel, Siirt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te İHA Yarışması Başlıyor - Son Dakika

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