Siirt'in Kurtalan ilçesinde itfaiye ekipleri 2 ayrı yangın olayına müdahale etti.
Kurtalan-Siirt çevre yolunda seyir halindeki hafif ticari aracın motor bölümünde ve Çakıllı köyünde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgelere itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkan yangın söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Siirt'te İki Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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