Siirt\'te İl Çocuk Hakları Komitesi Botan Tabiat Parkı\'nda çevre temizliği yaptı

Siirt'te İl Çocuk Hakları Komitesi Botan Tabiat Parkı'nda çevre temizliği yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'te İl Çocuk Hakları Komitesi üyeleri, Tillo Botan Tabiat Parkı'nda çevre temizliği yaptı. Etkinlikte öğrenciler, Doğa Yürüyüşü ve Sıfır Atık Farkındalık Çalışması kapsamında yürüyüş güzergahını temizleyerek doğanın korunmasına dikkat çekti.
Siirt'te öğrenciler, "Doğa Yürüyüşü ve Sıfır Atık Farkındalık Çalışması" kapsamında çevre temizliği yaptı.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğündeki İl Çocuk Hakları Komitesi üyeleri, Tillo Botan Tabiat Parkı'nda etkinlik gerçekleştirdi.
Yürüyüş güzergahında çevre temizliği yaparak doğanın korunmasına ve çevre bilincine dikkat çeken öğrenciler, doğayla iç içe keyifli vakit geçirdi.
Kaynak: AA
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