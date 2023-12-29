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Siirt'te inşaatta demir çarpmasıyla 2 işçi yaralandı - Son Dakika
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Siirt'te inşaatta demir çarpmasıyla 2 işçi yaralandı

Siirt'te bir inşaatta çalışan 2 işçi, taşıdıkları demirin elektrik teline çarpması sonucu akıma kapılarak 2. kattan düştü. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçilerden birinin durumu ciddiyetini korurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

29.12.2023 - 16:39,
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SİİRT'te, inşaatta taşıdıkları demirin elektrik teline çarpmasıyla akıma kapılıp, 2'nci kattan düşen 2 işçi, yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Barış Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatta çalışan Ahmet Y. (53) ile İdris G. (54), binanın dış sıvasını yapmak için çıktıkları iskelede taşıdıkları demirin, yandaki direkteki elektrik tellerine temas etmesi sonucu, akıma kapılıp 2'nci kattan düştü. İhbarla, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralılardan İdris G.?nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Siirt\'te inşaatta demir çarpmasıyla 2 işçi yaralandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Siirt'te inşaatta demir çarpmasıyla 2 işçi yaralandı - Son Dakika
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