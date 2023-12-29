Siirt\'te inşaatta demir çarpmasıyla 2 işçi yaralandı

Az çok tahmin ediyorduk ama rengini açık açık belli etti

SİİRT'te, inşaatta taşıdıkları demirin elektrik teline çarpmasıyla akıma kapılıp, 2'nci kattan düşen 2 işçi, yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Barış Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatta çalışan Ahmet Y. (53) ile İdris G. (54), binanın dış sıvasını yapmak için çıktıkları iskelede taşıdıkları demirin, yandaki direkteki elektrik tellerine temas etmesi sonucu, akıma kapılıp 2'nci kattan düştü. İhbarla, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralılardan İdris G.?nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)