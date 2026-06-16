Siirt'te İşçi Elektrik Çarpmasıyla Yaralandı

Siirt'te elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.
Doğan Mahallesi'nde bir evde demir doğrama ve montaj işi yapan Uğur E. (20), elektrik akımına kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Uğur E. ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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