Siirt'te uygulama noktasında jandarma ekibine otomobilin çarptığı kazada, 1'i jandarma personeli 3 kişi yaralandı.
Y.E'nin kullandığı 72 DE 212 plakalı otomobil, Siirt- Kurtalan kara yolunun Kezer Çayı mevkisinde uygulama yapan jandarma personeli ve ekip minibüsüne çarptı.
Kazada 1 jandarma personeli ile otomobil sürücüsü ve araçta bulunan F.E. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Siirt'te Jandarma Ekiplerine Araç Çarptı: 3 Yaralı - Son Dakika
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