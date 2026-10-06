Siirt'te jandarmanın durdurduğu araçta 2 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi

SİİRT'te jandarmanın durdurduğu araçta yapılan aramada, narkotik köpeği 'inşa'nın tepki vermesi üzerine yapılan aramada 2 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.D.'nin İzmir'den Siirt'e uyuşturucu hap getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Takibe alınan şüphelinin bulunduğu araç, Siirt- Kurtalan kara yolunda durduruldu. Uyuşturucu madde arama köpeği 'İnşa'nın şüpheliye ait çantalara tepki vermesi üzerine yapılan aramada, 2 bin 650 uyuşturucu hap ile 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan A.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber ve Görüntü: Akif ÖZALP/ SİİRT,