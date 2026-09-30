Siirt'te kafede çıkan yangın söndürüldü, işyeri kullanılamaz hale geldi

SİİRT'te bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında kafe kullanılamaz hale geldi.

Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi yakınlarında bulunan bir kafede, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, yangının ardından kafede soğutma çalışması yaptı.

İşyeri kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,