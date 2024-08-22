Siirt'te kamyonet ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Siirt'te kamyonet ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

Siirt\'te kamyonet ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

Siirt'in Pervari ilçesinde Pervari Orman İşletme Şefliği personelini taşıyan kamyonet ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si orman personeli 4 kişi yaralandı. Yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

22.08.2024 15:16
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SİİRT'te Pervari Orman İşletme Şefliği personelini taşıyan kamyonet ile kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si orman personeli 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Pervari ilçesine bağlı Köprüçay köyü yakınlarında meydana geldi. Göreve giden Pervari Orman İşletme Şefliği'ne ait, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 56 AAF 410 plakalı kamyonet ile 47 DE 860 plakalı kamyon kafa kaya çarpıştı. Kazada işletme personeli O.A. ile V.Ü ve kamyondaki 2 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Siirt'te kamyonet ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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