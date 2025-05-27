Siirt'te Kapalı Semt Pazarında Yangın

SİİRT'te kapalı semt pazarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, öğleden sonra Bahçelievler Mahallesi'ndeki Kapalı Semt Pazarı'nda meydana geldi. İstiflenen plastik kasalar, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,