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Siirt'te kar nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Siirt'te kar nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Siirt'te etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Pervari ve Şirvan grup köy yolları ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, ekiplerin yoğun mesai harcadığını belirtti. Sürücülerin kar lastikleri takmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

Siirt\'te kar nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
26.12.2023 - 22:32,
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Siirt'te kar nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

SİİRT - Siirt'te etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Pervari ve Şirvan grup köy yolları ulaşıma açıldı.

Kar ve tipi nedeniyle tekrardan kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin yoğun mesai harcadığını söyleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, kardan dolayı kapanan köy yolunun bulunmadığını dile getirdi. Siirt'in Pervari ve Şirvan ilçelerinde aşırı kar yağışının meydana geldiğini belirten Canpolat; "Karla mücadele ekiplerimiz valimiz Dr. Kemal Kızılkaya'nın talimatları doğrultusunda hazır kıta beklemektedir. Pervari ilçemize bağlı grup köy yolu olan Geçittepe'de meydana gelen tipiden ötürü yolumuz trafiğe kapandı. Ekiplerimiz anında müdahale ederek yolun ulaşıma açılmasını sağladı. Öte yandan Şirvan ilçemize bağlı Yamaçlı ve Elmadalı köy yollarımız kardan ötürü ulaşıma kapanmıştı. Köy yollarımız ekiplerimiz tarafından ulaşıma açılmıştır. An itibariyle ile kardan ötürü kapalı köy yolumuz bulunmamaktadır" dedi.

Canpolat, sürücüleri kar lastikleri takmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA
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