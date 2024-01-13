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Siirt'te kar ve tipi nedeniyle mağdur olan vatandaşların imdadına karla mücadele ekipleri yetişti - Son Dakika
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Siirt'te kar ve tipi nedeniyle mağdur olan vatandaşların imdadına karla mücadele ekipleri yetişti

Siirt İl Özel İdaresine bağlı ekipler, Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolunda aldıkları hastayı sağlık ekiplerine teslim etti. Eruh-Şırnak kara yolunda mahsur kalan bir otomobil ve içindeki 3 kişi, Karayolları 94. Şube Şefliği ekiplerince kurtarıldı. İlçeye bağlı Gümüşören köyü Sarıçiçek mezrasında hastalanan 60 yaşındaki Behram Özdemir, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kar sebebiyle kapanan köye ulaşamayan 112 Acil Sağlık ekipleri, Siirt İl Özel İdaresine bağlı kar küreme ekiplerinden destek istedi. Sağlık ekipleri, iş makinası yardımıyla kendilerine ulaştırılan Özdemir'i alarak Pervari İlçe Devlet Hastanesine sevk etti. Eruh - Şırnak kara yolunda kar ve tipi nedeniyle otomobilleriyle mahsur kalan 3 kişi ise Karayolları 94. Şube Şefliği ekiplerince kurtarıldı.

Siirt\'te kar ve tipi nedeniyle mağdur olan vatandaşların imdadına karla mücadele ekipleri yetişti
13.01.2024 - 23:02,
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Siirt'te kar ve tipi nedeniyle mağdur olan vatandaşların imdadına karla mücadele ekipleri yetişti

SİİRT - Siirt İl Özel İdaresine bağlı ekipler, Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolunda aldıkları hastayı sağlık ekiplerine teslim etti. Eruh- Şırnak kara yolunda mahsur kalan bir otomobil ve içindeki 3 kişi, Karayolları 94. Şube Şefliği ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Gümüşören köyü Sarıçiçek mezrasında hastalanan 60 yaşındaki Behram Özdemir, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kar sebebiyle kapanan köye ulaşamayan 112 Acil Sağlık ekipleri, Siirt İl Özel İdaresine bağlı kar küreme ekiplerinden destek istedi.

Sağlık ekipleri, iş makinası yardımıyla kendilerine ulaştırılan Özdemir'i alarak Pervari İlçe Devlet Hastanesine sevk etti.

Eruh - Şırnak kara yolunda kar ve tipi nedeniyle otomobilleriyle mahsur kalan 3 kişi ise Karayolları 94. Şube Şefliği ekiplerince kurtarıldı.

Kaynak: İHA
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