Siirt\'te Kar Yağışı: 92 Yerleşim Yeri Ulaşıma Açıldı

Siirt'te kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 120 yerleşim yerinden 92'sine ulaşım sağlandı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kent genelinde etkisini sürdüren kar nedeniyle kapanan yolların açılması için 47 araç ve 100 personelle çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, merkez ve ilçelerden Pervari, Şirvan, Eruh, Baykan ve Tillo'da, 120 kapalı yerleşim yeri yolundan 92'si ulaşıma açıldı.???????

Ekipler, Eruh'ta 2, Baykan'da 2, Şirvan'da 13 ve Pervari'de 11 yerleşim yerinin yolunu açma çalışmalarını sürdürüyor.