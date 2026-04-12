Siirt\'te Kar Yağışı Yüksek Kesimleri Beyaza Bürüdü

SİİRT'in Pervari ve Şirvan ilçelerinin yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Kent genelinde etkili olan sağanak, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı. Pervari ve Şirvan ilçelerinin yüksek kesimlerinde bulunan köyler, yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede kar kalınlığının yer yer 5 ile 10 santimetreye ulaştığı görüldü.