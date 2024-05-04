Siirt\'te Karayolları Trafik ve İlk Yardım Haftası Etkinliği Düzenlendi

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Siirt'te Karayolları Trafik ve İlk Yardım Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, tanıtım standı kuruldu, çocuk ve yetişkinlere bilgilendirme yapıldı.

Vali Kemal Kızılkaya, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ve İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ile stantları gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Etkinlikte, genel trafik kuralları, yayaların sorumlulukları ve uyması gereken kurallar, trafik işaret cihazı ve emniyet kemeri kullanmanın önemi anlatıldı, trafik timlerinin eğitimlerde kullanmış oldukları malzemeler sergilendi.

Etkinlik sonunda çocuklara hediyelik dergi, boyama kitabı, balon ve materyaller dağıtıldı. ??????