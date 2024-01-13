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Siirt'te karda mahsur kalan araçtaki vatandaşlar kurtarıldı - Son Dakika
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Siirt'te karda mahsur kalan araçtaki vatandaşlar kurtarıldı

Siirt'in Eruh ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan araçtaki 3 kişi, Siirt Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı. Karla mücadele çalışmalarının devam ettiği bölgede sürücülere önlemli olmaları uyarısı yapıldı.

Siirt\'te karda mahsur kalan araçtaki vatandaşlar kurtarıldı
13.01.2024 - 22:41,  Güncelleme: 22:41
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Siirt'in Eruh ilçesinde karda mahsur kalan araçtaki vatandaşlar kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle 3 kişinin içinde bulunduğu araç, Eruh- Şırnak kara yolu Meşindağı (Birini) mevkisinde??????? mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Siirt Karayolları 94. Şube Şefliği ekipleri yönlendirildi.

Yolu kardan temizleyen ekipler, mahsur kalan aracı güvenli bölgeye ulaştırdı.

Karla mücadele çalışmalarının devam ettiği bölgede, Siirt-Şırnak yolunu kullanacak sürücülerin araçlarına zincir, takoz, çekme halatı ve kar lastiği bulundurmaları uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA
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