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Siirt'in Pervari ilçesinde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı - Son Dakika
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Siirt'in Pervari ilçesinde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 15 kişiye ait 7 araç, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Siirt\'in Pervari ilçesinde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
24.01.2024 - 16:01,  Güncelleme: 16:02
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Siirt'in Pervari ilçesinde karda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Geçittepe bölgesinde 15 kişinin içinde bulunduğu 7 araç, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, yolu açarak araçların güvenli bölgelere ulaşmasını sağladı.

Kaynak: AA
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