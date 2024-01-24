Siirt\'in Pervari ilçesinde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

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Siirt'in Pervari ilçesinde karda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Geçittepe bölgesinde 15 kişinin içinde bulunduğu 7 araç, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, yolu açarak araçların güvenli bölgelere ulaşmasını sağladı.
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