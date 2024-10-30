Siirt\'te Kasis Kazası

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SİİRT'te, caddeye yeni yapılan kasisi görmeyen sürücülerin kullandığı araçlar havalandı. O anlar, cep telefonu kameralarına kaydedildi.

Siirt Belediyesi ekipleri tarafından, yolun sağ ve soluna park yapılması nedeniyle ve bölgeden geçen araçların yavaşlaması amacıyla, Kooperatif Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi'ne kasis yapıldı. Sürücülerinin durumu fark etmeyip hızlarını da düşürmediği araçlar, kasisten geçerken havalandı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.