Siirt'te Katı Atık Sahasında Yangın
Siirt'te evsel atıkların depolandığı alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Siirt'te katı atık sahasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Conkbayır Mahallesi'nde kentin evsel atıklarının depolandığı katı atık sahasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Siirt ve Gökçebağ belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.
Kaynak: AA
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