CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Siirt'te Kezer Çayı'na giren 3 çocuktan 1'i kendi imkanlarıyla kurtuldu, 1'i kurtarıldı, Musa Erdoğan (12) ise akıntıya kapılarak kayboldu. Bölgede başlatılan arama- kurtarma çalışması sonucu, kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Musa Erdoğan'ın cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Akif ÖZALP/ SİİRT,
Son Dakika › Güncel › Siirt'te Kaybolan Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı - Son Dakika
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