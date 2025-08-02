Siirt'in Şirvan ilçesinde kaybolduğu bildirilen zihinsel engelli kişiyi arama çalışması başlatıldı.
Daltepe köyünde oturan ve 2 gün önce evden ayrılan 64 yaşındaki engelli Mehmet Şirin Kavit'ten haber alamayan ailesi durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, UMKE, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.???????
AFAD İl Müdürü Mehmet Cahit Akkoyun, AFAD koordinesinde, 2 müdahale aracı, 1 termal dron, 8 arama kurtarma timi, 35 jandarma, 15 güvenlik korucusu, Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile UMKE ekipleri ve 60 gönüllü vatandaşla bölgede arama çalışmaları yapıldığını söyledi.
Son Dakika › Güncel › Siirt'te Kaybolan Engelli İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
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