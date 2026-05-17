Siirt'te kitap okuma yarışmasında umre ve Avrupa turu ödülleri

17.05.2026 17:07
Siirt'teki okulda düzenlenen yarışmada öğrenci, veli ve öğretmenlere umre, Avrupa turu, dron gibi ödüller verilecek. 260 öğretmen ve 140 veli ilk sınavda ter döktü, 21 Mayıs'ta öğrenci sınavı yapılacak.

Siirt'te bir okulda düzenlenen ödüllü kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrenci, veli ve öğretmenlere umre ziyareti, Avrupa ve Balkan turu, İngilizce kursu, check-up hizmeti ve dron gibi çeşitli ödüller verilecek.

Şehit Polis Hayrettin Şişman Ortaokulu tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Siirt Geleceğe Sayfa Çeviriyor Projesi" kapsamında kitap okumayı özendirmek amacıyla veli ve esnafın desteğiyle düzenlenen yarışmanın ilk sınavı yapıldı.

İl genelinden 260 öğretmen ve okulda eğitim gören öğrencilerden 140'nın velisi, komisyon tarafından her bir kategori için 3'er kitaptan hazırlanan 50 soruluk sınavda ter döktü.

Aynı okulda 21 Mayıs'ta yapılması planlanan ikinci sınava ise 5. ve 6. ile 7. ve 8. sınıflar için belirlenen iki kategoriden 840 öğrencinin katılması bekleniyor.

Öğrenciler kategorileri için belirlenen 3'er kitaptan sorumlu tutulacak.

Toplam 4 kategoride ilk 10 giren yarışmacılara çeşitli ödüller verilecek.

"Bu proje kapsamında Siirt'te 7 kütüphane açılışı gerçekleştirdik"

İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, AA muhabirine, okul tarafından düzenlenen proje ile kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasının amaçlandığını söyledi.

Kitap okumaya yönelik birçok proje hayata geçirdiklerini ve bu tür çalışmaları desteklemeyi sürdüreceklerini belirten Saz, "Amacımız çocuklara erken yaşta kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve kitapla bağlarını güçlendirmek. Aynı zamanda çocuklarımızın kültürel ve zihinsel gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu proje kapsamında Siirt'te 7 kütüphane açılışı gerçekleştirdik. Gelecek yıl da projeyi daha da geliştirerek sürdürmeyi düşünüyoruz." dedi.

Okul müdürü Abbas Balcı da kitap okuma projesinin il genelinde ilgi gördüğünü belirtti.

Proje kapsamında yaklaşık 700 bin lira değerinde ödül dağıtılacağını ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

"İlk etapta küçük hediyelerle başladık. Akıllı saatler, tabletler derken velilerin desteği arttıkça proje gelişti. Öğretmen kategorisinde birincimizi Avrupa seyahatine ya da umre ziyaretine göndereceğiz. Hediyeler arasında dron ve ev aletleri de bulunuyor. Kitap okuma kültürünü yaymayı amaçlıyoruz. Hep öğrenciler yarışıyordu, bu yıl ise velilerimiz ve öğretmenlerimiz yarışmaya dahil oldu. Veli, çocuğuyla birlikte yarışmaya katıldığı için evde kendisi de kitap okuyor ve rol model oluyor. Doğal olarak öğrenci de daha verimli okuyor."

Balcı, yarışma kapsamında düzenlenen sınav için 10 Türkçe öğretmeninden oluşan komisyon kurduklarını belirterek, sınav için 50 soruluk test, özel sınav kitapçıkları ve optik formlar hazırladıklarını söyledi.

Sınava giren öğretmenlerden Songül Aktaç ise etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Normalde de kitap okuyoruz ama bu etkinlik bizi daha fazla okumaya teşvik etti. Biraz da öğrencilik yıllarımıza döndük. O kaygıyı ve heyecanı yeniden hissetmek çok güzeldi." şeklinde konuştu.

Velilerden Fatma Aydın Kayar da bir arkadaşının tavsiyesiyle yarışmaya katıldığını ve güzel bir deneyim yaşadıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

