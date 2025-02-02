Siirt'te Kötü Koku Şikayeti Üzerine Ev Temizlendi, Yardım Yapıldı - Son Dakika
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Siirt'te Kötü Koku Şikayeti Üzerine Ev Temizlendi, Yardım Yapıldı

Siirt\'te Kötü Koku Şikayeti Üzerine Ev Temizlendi, Yardım Yapıldı

Siirt'te yaşlı bir çiftin evinden gelen kötü koku üzerine yapılan ihbar sonrası dernek üyeleri evdeki atık malzemeleri temizleyerek, yaşlı çiftin beyaz eşya ve giysi ihtiyaçlarını karşıladı.

02.02.2025 18:38  Güncelleme: 18:42
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SİİRT'te, kötü koku şikayeti yapılan evden 1 traktör atık malzeme çıktı. Evleri temizlenen çifte, beyaz eşya ve giysi yardımı yapıldı.

Çal Mahallesi 202'nci Sokak'ta yaşlı çiftin yaşadığı evden gelen koku üzerine komşuları Sadakataşı Derneği Siirt Şubesi'ne yardım talebinde bulundu. Gelen dernek üyeleri evdeki atık malzemeleri çıkararak, temizlik ve ilaçlama çalışması yaptı. Evden bir traktör atık malzemesi çıkarken, yaşlı çift için düzenlenen yardım kampanyasıyla beyaz eşya ve mobilya ile giysi ihtiyaçları karşılandı.

Siirt Sadakataşı Derneği yöneticisi Mesut Karanfil, "Bu ailemiz için bize bir hafta önce ihbar geldi. İhbarı değerlendirip buraya geldik. Durum baya kötüydü. Ev yaşanılacak durumda değildi. Baba, kulakları çok ağır işitiyor ve sürekli hasta olduğunu bize belirtti. Elektrik faturasını ödeyemediği için sobayı da yakamıyor. Bu sıkıntılarını dile getirdi. Biz de evin bir an önce boyanmasını yaptık, ilaçlamasını yaptık. Ondan sonra eksik olan eşyaları, yatağı, beyaz eşyası, hijyen paketi, gıda paketi, hepsini tedarik ettik. Buranın sürekli elektrik faturasının ödenmesi lazım, kiranın ödenmesi lazım. Bu konuda da hayırsever vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Beyaz Eşya, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Siirt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te Kötü Koku Şikayeti Üzerine Ev Temizlendi, Yardım Yapıldı - Son Dakika

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