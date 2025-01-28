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Siirt'te Marangozluk Tehlikede

Siirt\'te Marangozluk Tehlikede

Siirt'te marangozlar çırak bulamadıklarından şikayet ediyor, meslek unutulmaya yüz tutuyor.

28.01.2025 13:21
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Siirt'te marangoz ustaları ata mesleklerini aktaracakları çırak bulamamaktan yakınıyor.

Siirt'te geçmişte 20'yi aşkın esnafın çalıştığı tarihi Marangozlar Çarşısı'nda şu an mesleği sadece 5 kişi sürdürüyor. Ustalar, dedelerinde ya da babalarından devraldıkları meslekte çırak yetiştirememenin üzüntüsünü yaşıyor.

Siirt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Cemal Koyuncu, AA muhabirine, geçmişte 450 dolayında üyesiyle odası bulunan marangozların şu an 5 esnafla sınırlı kaldığını söyledi.

İş olmadığından çırak da yetişmeyen mesleğin unutulmaya yüz tuttuğunu ifade eden Koyuncu, "Marangozlar Odası daha önce büyük bir odamızdı, büyük bir teşkilatımızdı. Son zamanlarda kapandı. Şu anda çalıştıracak işçi bulamıyor. Her çalışanın yanında 6 ile 7 işçi vardı, şimdi yok. Para kazanmayınca işçi alamıyorlar." ifadelerini kullandı.

Soyadlarını da bu meslekten aldılar

Marangozlar Çarşısı'nda usta İlhan Marangoz (55) da ailesinin asırlık mesleğini babasından devraldığı dükkanında üçüncü kuşak olarak sürdürdüğünü belirtti.

İlkokul yıllarında babasının atölyesinde çırak olarak mesleğe başladığını, el aletleriyle 45 yıldır tahtaları ahşap ürünlere dönüştürdüğünü anlatan Marangoz, ahır kapısı, masa ve kamelya yaptığını, bunları satarak geçimini sağladığını bildirdi.

Tüm olumsuzluklara rağmen ata mesleğini gelecek kuşaklara aktarmak istediğini kaydeden Marangoz, zanaatkarlar yetişmeyen çarşının sessiz kaldığını dile getirdi.

Marangoz, şöyle konuştu:

"Soyadımız da bu meslekten geliyor. Mesleği babamdan öğrendim. On kişiydik ama şu anda kimse yok. Çırak masrafı çıkmıyor. Eskiden çarşıda 20 marangoz vardı. Herkesin yanında 5, 6 çırak vardı. Artık çırak yetiştirmiyoruz, gelmiyorlar. Çocuklarım da artık gelmiyor. Ahşaptan ne istense yapılıyordu. Fabrika ürünleri çıktığından beri iş kalmadı. Marangoz doğduk. Sonuna kadar bu mesleği sürdüreceğim."

"Çırak yetiştirmek artık zor"

Marangoz ustası Fatih Yeşilkök (54) ise 13 yaşında babasından öğrendiği mesleği Marangozlar Çarşısı'nda uzun yıllardır sürdürdüğünü dile getirdi.

Son bir kaç yıldır 91 yaşındaki babasının rahatsızlığı üzerine mesleği tek başına sürdürdüğünü anlatan Yeşilkök, baba mesleğini severek yaptığını kaydetti.

İş olmadığı için mesleği öğretecek çırak yetiştiremediğinden yakınan Yeşilkök, "Çırak yetiştirmek artık zor. Mesleği bırakmayı düşünmüyorum. Ağaç işini seviyorum. Baba mesleğini sürdürmek istiyorum." diye konuştu. ???????

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Kültür, Yaşam, siirt, Son Dakika

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