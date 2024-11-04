Siirt'te Mevsimin İlk Karı!

Siirt'te mevsimin ilk karı yağdı
SİİRT - Siirt'te hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından mevsimin ilk karı yağdı.
Siirt'te hava sıcaklıkları düştü. Kentte etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Kentin yüksek kesimlerinde sağanak yağış, yerini kar yağışına bıraktı. Siirt'te mevsimin ilk kar yağışını alan Eruh Okçular köyü Herekol mevkiinde yeşil alanların bir kısmı beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı da hissedilir derecede azaldı. Siirt İl Özel İdaresi ekipleri de kapanma riski taşıyan yollar için teyakkuza geçti.
(STK-AKK-Y)
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